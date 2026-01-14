Detenidos un hombre y una mujer por un hurto con el método de la "mimosa" en Bellcaire d'Urgell

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el lunes a un hombre de 39 años y a una mujer de 37 como presuntos autores de un intento de hurto en Bellcaire d'Urgell. El hombre también se enfrenta a cargos por conducción temeraria y resistencia y desobediencia grave a la autoridad. Esta intervención fue posible gracias a la actuación de un agente fuera de servicio.

Los hechos tuvieron lugar el mismo lunes poco después del mediodía. Según explica la policía, un agente de los Mossos d'Esquadra que se encontraba fuera de servicio observó cómo una mujer se aproximaba a una vecina de edad avanzada del municipio. Después de una breve conversación, la sospechosa se abalanzó sobre la víctima para sustraerle un anillo de la mano. La rápida intervención del agente, que alertó a la mujer, provocó que el anillo cayera al suelo. Al sentirse descubrimiento, la presunta ladrona huyó corriendo hacia un vehículo que lo esperaba y se marchó en dirección a Castellserà.

Después de asegurarse de que la víctima estaba bien y era atendida por otros vecinos, el mosso inició el seguimiento del vehículo mientras informaba a las patrullas en servicio.

Al llegar a Castellserà, el vehículo se detuvo. El conductor se encaró al agente fuera de servicio, aunque este se había identificado como miembro de la autoridad. Por su parte, la mujer bajó del coche y huyó a pie por las calles del pueblo, mientras el hombre consiguió volver a subir al vehículo y reanudó la huida a gran velocidad, hasta que fue interceptado por un control formado por dos patrullas de los Mossos d'Esquadra en el acceso de la autovía A-2.

Detención del conductor

Una vez parado, los agentes identificaron al conductor, que ya disponía de antecedentes por delitos de hurto. Durante el registro del vehículo, los Mossos localizaron una cadena de oro y una cruz escondidas en la tapicería del techo. Ante estos indicios, el hombre fue detenido como presunto autor de un intento de hurto, además de los cargos de conducción temeraria y resistencia y desobediencia graves a la autoridad.

Localización y arresto de la mujer

De manera simultánea, varias unidades policiales se desplegaron en Castellserà con el fin de localizar a la mujer huida. Poco tiempo después, a una patrulla de paisano la encontró escondida en los lavabos del hogar de jubilados del municipio. Los agentes procedieron a su detención como presunta autora del intento de hurto. La mujer cuenta con un historial delictivo extenso, con una cincuentena de antecedentes, la mayoría por hurtos, de los cuales una veintena fueron cometidos el año pasado.

Modus operandi: el hurto "mimosa"

Los dos individuos arrestados son conocidos por su especialización en hurtos, particularmente en la modalidad conocida como "hurto mimosa". En el caso de los detenidos, se desplazan desde el área metropolitana hacia localidades de comarcas, con el objetivo de buscar personas de edad avanzada que caminan solas. El conductor espera cerca, mientras la mujer se aproxima a la víctima con cualquier pretexto, buscando ganarse su confianza. Una vez establecido el contacto, se abrazan o se abalanzan para sustraerles objetos de valor como joyas, relojes o carteras que lleven encima.

La investigación policial permanece abierta con el objetivo de determinar la procedencia de las joyas recuperadas. No se descarta que los detenidos puedan ser los autores de otros hechos delictivos similares perpetrados en varias comarcas.