Distinción al CEI del Jussà por evitar el cierre de 15 empresas

Un total de 558 personas participaron el año pasado en las actividades del Centro de Empresas de Innovación (CEI) del Pallars Jussà. El CEI elaboró 45 planes de empresa que derivaron en 35 nuevas firmas y acogió a 9 empresas en el vivero del CITA de Talarn. El programa, con un coste de 70.334 euros, generó más de dos millones en inversión inducida. El programa Reempresa logró 15 cesiones y recibió por segundo año el premio al mejor servicio de Lleida.