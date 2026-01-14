El acusado de matar a tres payeses, ante el juez por el crimen de Vilanova de la Barca

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El supuesto asesino de Ramon Rossell, el agricultor de Vilanova de la Barca de 84 años que murió tras ser brutalmente atacado en su finca el 5 de enero de 2024 —el lunes de la semana pasada se cumplieron dos años—, pasará el viernes a disposición judicial por este crimen, según ha podido saber este periódico. El investigado, El Mourabit Ahmmar —que había sido condenado por yihadismo-, comparecerá por videoconferencia desde el Centro Penitenciario Pamplona 1, en le que ingresó en abril tras ser extraditado desde Francia, donde huyó tras el asesinato en el Segrià.

Cabe recordar que también está imputado por dos crímenes ocurridos semanas atrás en Navarra y por los que ya pasó a disposición en abril y junio. En ambos casos, el investigado se negó a declarar, por lo que presumiblemente hará lo mismo con el de Ponent, en un caso que dirige el juzgado de Instrucción número 3 de Lleida. El abogado de la familia de Ramon Rossell, Carles López, ha lamentado en reiteradas ocasiones “la parálisis de la causa”. De momento, los tres asesinatos se instruyen por separado.

El primer crimen se produjo el 23 de noviembre de 2023 en Tudela, en Navarra. Pedro Oyón, un payés de 68 años, fue hallado muerto en un olivar con numerosas cuchilladas en su cuerpo. Estaba jubilado. Menos de un mes después, el 21 de diciembre de 2023, José Luis Aguado, de 80 años y payés de Ribaforada (Navarra), era encontrado sin vida en su huerto. Le robaron el coche, un Opel Astra de color rojo. Diez días después, el 31 de diciembre, la Guardia Urbana de Lleida localizó este vehículo en la partida de Grenyana. Al cabo de cinco días se cometió el asesinato en Vilanova de la Barca. El homicida también robó el coche a la víctima, curiosamente otro Opel Astra. El asesino huyó a Francia tras cruzar Andorra. No fue arrestado hasta el 25 de marzo del año pasado en Beziers, en Francia, como avanzó SEGRE. En cuanto a los indicios que hay sobre su autoría, de las diferentes inspecciones que hicieron Mossos d’Esquadra y Guardia Civil en el escenario de los crímenes se obtuvo un perfil genético (ADN) que coincide en todos ellos.