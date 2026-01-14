Los Mossos detienen en Miralcamp a dos ocupantes de un coche tras una persecución

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer por la tarde en Miralcamp a los dos ocupantes de un vehículo que se saltó un control policial. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 17.00 horas, cuando una patrulla observó un coche que circulaba con exceso de carga cerca de esta localidad del Pla d'Urgell. Los agentes dieron indicaciones al conductor para que parara y comprobar lo que llevaba en el interior, pero este hizo caso omiso y se dio a la fuga. Se inició una persecución que finalizó poco después en la calle Sant Miquel de Miralcamp, donde acudieron otras patrullas de refuerzo, tanto de Seguridad Ciudadana como del ARRO.

Los agentes procedieron a la detención de los dos hombres que iban en el vehículo y que residen en esa calle como supuestos autores de un delito contra la seguridad en el tráfico. También registraron el coche, que iba cargado con chatarra y otro material de dudosa procedencia, por lo que estaba previsto que fuera decomisado preventivamente para determinar su origen. No descartaban que fuera robado y que acabaran siendo imputados por otros delitos. Tienen antecedentes.