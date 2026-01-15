Amplían los puentes del Canal para mejorar el acceso a fincas agrícolas

Uno de los puentes que se han ampliado en el término municipal. - AJUNTAMENT DE VILANOVA DE LA BARCA

El ayuntamiento de Vilanova de la Barca ha iniciado obras para ampliar los puentes del camino de la Llacuna y del camino de Sidamon, una actuación largamente reivindicada por el sector agrícola del municipio ante el deterioro y la estrechez de estas infraestructuras, diseñadas para vehículos y maquinaria de menor tamaño de los actuales.

Los trabajos buscan facilitar el paso de la maquinaria moderna de gran tonelaje que caracteriza la agricultura actual y mejorar la seguridad en los desplazamientos por estas vías rurales. El alcalde, Albert Solsona, destacó que “los puentes habían quedado obsoletos ante la nueva realidad del campo” y subrayó la necesidad de actualizarlos. Solsona recordó que tanto los agricultores como el consistorio habían solicitado reiteradamente al Canal d’Urgell la mejora de los viaductos más dañados, una demanda que ahora comienza a hacerse realidad después de muchas reclamaciones.

La actuación contempla la reparación de dos puentes, financiados al 50% por el ayuntamiento y la Casa Canal, con un coste municipal de unos 5.000 euros. Además, ya se dispone del permiso para intervenir en otros dos tramos, mientras que un último viaducto quedará pendiente para una fase posterior.