Proyecta habilitar más de mil plazas de parking en solares

El ayuntamiento de Les Borges Blanques proyecta habilitar 1.100 plazas de aparcamiento en solares de la localidad. Para disponer de estos terrenos, propondrá a los propietarios que los cedan de forma temporal a cambio de que estas fincas queden exentas del impuesto de bienes inmuebles (IBI). Esta es una de las medidas previstas en el nuevo plan de movilidad del municipio. El documento ha iniciado su tramitación ambiental ante la Generalitat después de que el actual equipo de gobierno, en manos de Borges per la República (BxR) y ERC, reelaborase una propuesta inicial del anterior consistorio de Junts.

Les Borges tiene ya un aparcamiento junto al instituto Josep Vallverdú cuyos terrenos fueron cedidos por un particular a cambio de la exención del IBI. Asimismo, el ayuntamiento habilita plazas de parking de forma temporal en suelo privado durante la Fira de l’Oli. El plan de movilidad plantea extender esta práctica en más de 14.000 metros cuadrados y propone una decena de solares. Hay tres en las avenidas Les Garrigues, Jaume I y Onze de Setembre, dos en la calle Borges del Camp, otros tantos en la calle Joan Maragall, otro en la calle Castell de Baix y dos junto al instituto Josep Vallverdú y la zona de carga y descarga para transporte escolar.

La propuesta del ayuntamiento incluye pavimentar los solares cedidos, delimitar plazas de parking y señalizarlos. El plan estima el coste de obtener las cesiones (que implican dejar de ingresar el IBI por los terrenos) y habilitar las parcelas en 1,4 millones de euros “con una urbanización modesta”. Los de las avenidas de Les Garrigues y Jaume I se plantean como aparcamientos disuasorios en accesos a la localidad para reducir la circulación de vehículos dentro del núcleo urbano.

Otras medidas para reducir el tráfico de coches se basan en favorecer la circulación de bicicletas. Entre ellas destaca la posibilidad de establecer hasta trece ciclocalles, vías con un carril central para ciclistas. Están abiertas a vehículos de motor, pero los ciclistas tienen prioridad y los conductores deben adaptar su velocidad a la de las bicicletas. Se trata de una solución inédita en Lleida, si bien desde el equipo de gobierno apuntan que no es una de las propuestas que consideran prioritarias.