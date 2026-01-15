Tremp retira contenedores soterrados y los sustituye por otros a pie de calle

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tremp ha empezado a retirar los contenedores soterrados en la plaza de Capdevila de la capital del Pallars Jussà. Según el consistorio, han quedado obsoletos y presentaban diferentes problemas, como desbordamientos, dificultades en el vaciado y malos olores. Estos trabajos de sustitución finalizarán con la retirada de los que están ubicados en la calle Aragón, una actuación que se llevará a cabo más adelante. Por lo tanto, a partir de ahora, los vecinos deberán usar otros contenedores que se han situado a pie de calle.

Este cambio llega solo un mes antes de la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión de la basura gestionado por el consell comarcal del Pallars Jussà, basado en la recogida puerta a puerta, y que entrará en funcionamiento el próximo 19 de febrero. El nuevo modelo se aplicará primero en La Pobla de Segur, El Pont de Claverol, Salàs de Pallars y Talarn, mientras que a Tremp deberá llegar posteriormente, en 2027, según explicó la alcaldesa de la capital del Pallars Jussà, Sílvia Romero. A partir de entonces, contenedores que ahora sustituyen a los soterrados se ubicarán en las áreas de aportación de basura, en las que los vecinos podrán tirar lo que no se haya podido desechar con la recogida puerta a puerta.