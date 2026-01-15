Vetan construir casas en parte del pueblo de Abella de la Conca por peligro de aludes

El ayuntamiento de Abella de la Conca veta la construcción de casas en parte del pueblo que da nombre al municipio por peligro de aludes. Esta prohibición afecta a las áreas de mayor riesgo, de acuerdo con un estudio elaborado por el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El consistorio lo ha tomado como referencia para eliminar de su planificación urbanística las previsiones de nuevas viviendas en las áreas más expuestas a desprendimientos de rocas. Este cambio está actualmente en tramitación y, a la espera de aprobarlo de forma definitiva, el ayuntamiento ha suspendido de forma temporal la concesión de licencias de obras dentro del núcleo urbano.

El pueblo tiene siete casas habitadas todo el año, mientras que nueve se emplean como segundas residencias. El cambio en la normativa urbanística que prepara el ayuntamiento pretende evitar la presencia frecuente de personas en zonas donde el peligro de aludes se considera alto o moderado. Veta edificar casas en terrenos donde hasta ahora se permitían una decena de nuevas viviendas y suprime un área de aparcamiento prevista a la entrada del pueblo. También revoca la posibilidad de aumentar el tamaño de casas ya existentes expuestas a desprendimientos. El documento en información pública plantea evitar en estas zonas la reconstrucción de casas en ruinas y dar a este suelo usos como “huertos, jardines o patios”.

El estudio del ICGC, elaborado en 2022, recoge al menos 9 episodios de caída de rocas sobre el pueblo o su carretera desde 1971. El ayuntamiento lo encargó a petición de los vecinos, según explicó la alcaldesa, Montserrat Gimó. Destacó que, una vez el consistorio conoció las conclusiones del informe, se vio obligado a intervenir para garantizar la seguridad de las personas. Las medidas que plantea incluyen también barreras antialudes (ver desglose).

P

Además de limitar la construcción en las zonas de mayor riesgo de caída de rocas, el cambio en la planificación urbanística que prepara el ayuntamiento incluye también el despliegue de extensas barreras para contener futuros desprendimientos sobre el pueblo y su carretera. El documento en información pública estima su coste en unos 800.000 euros y la alcaldesa explicó que el departamento de Territorio ha asumido la redacción del proyecto.

Los desprendimientos en el Pirineo y Prepirineo leridano han sido frecuentes en los últimos años. La alternancia entre largos periodos de sequía y episodios de tormentas contribuye a la inestabilidad geológica. La Generalitat ha sacado a concurso actuaciones por valor de más de 7 millones para evitar la caída sobre sus carreteras en Lleida.