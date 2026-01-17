Balaguer adjudica la pista de atletismo por 645.000 euros a Sorigué

La parcela en la que está prevista la construcción de la pista. - E. FARNELL

La Paeria de Balaguer ha adjudicado la construcción de la nueva pista de atletismo, que se ubicará en el ámbito de la antigua Inpacsa, a la firma leridanda de Sorigué S.A.U por un importe de 645.000 euros. Otras cinco empresas optaron por hacer las obras de este proyecto, que fue redactado por una UTE formada por cuatro arquitectos de Balaguer a través de un concurso de ideas.

El nuevo equipamiento contará con una pista sintética de 400 metros y ocho carriles. En su interior se incluirán, además, las zonas para la práctica de todas las disciplinas atléticas: espacios de saltos de altura y pértiga, dos rectas específicas de pavimento sintético para saltos de longitud y triple salto, y una área central de césped natural destinada a las pruebas de lanzamientos. El conjunto quedará complementado con zonas de servicios, que incluirán vestuarios, enfermería, almacenes, espacios de acceso y alumbrado exterior. El proyecto se llevará a cabo en diferentes fases de ejecución, comenzando por la pista, con los carriles y áreas técnicas, la zona perimetral y el acabado definitivo.

La pista de atletismo se construirá en el ámbito de la antigua Inpacsa, en una zona estratégica situada junto al pabellón ferial y el polideportivo municipal, que es una zona de expansión.