El presupuesto comarcal, de 6,3 millones

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

El pleno del consell comarcal de la Alta Ribagorça aprobó el pasado 18 de diciembre el presupuesto para el ejercicio de 2026, que asciende a 6,3 millones de euros. Según el presidente del propio ente comarcal, Albert Palacín, se trata de una cantidad “muy similar” a la del curso anterior que solo crece por los tres proyectos más importantes de este año: la apertura de un nuevo local en El Pont de Suert de uso exclusivo para el área de Recursos Sociales; mejoras en el edifico del matadero municipal de El Pont de Suert, y la apertura de un obrador comarcal en Vilaller destinado al sector cárnico de la comarca, que llevaba tiempo reclamándolo.

Palacín explicó que se está acabando de redactar el proyecto para adaptar un local cercano a la sede del consell donde reubicar a los trabajadores del área de Servicios Sociales, que hasta ahora trabajaban en la sede del consell. El proyecto supondrá una inversión de 370.000 euros, y se prevé que las obras se acaben este mismo año.

Mientras, en el edificio del matadero municipal de El Pont se ejecutarán “varias mejoras, como la sustitución del tejado, la redistribución de los corrales y la instalación de una nueva cámara frigorífica junto al edificio”. El sector cárnico de la Alta Ribagorça recibirá otro impulso con la puesta en marcha en Vilaller de un obrador comarcal donde ganaderos y carniceros locales podrán llevar a cabo procesos de maduración, despiece, fileteado, envasado y conservación previa a la comercialización de la carne. Palacín agradeció también la cesión gratuita del edificio de un antiguo matadero en Vilaller para poder situar allí el nuevo equipamiento. Estas dos últimas iniciativas supondrán una inversión de 406.462,55 euros, y las obras se acabarán a finales de octubre.