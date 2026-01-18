Módulos para completar el nuevo instituto en Alcarràs, que planea ampliar la guardería

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Los vecinos de Alcarràs supieron en enero de 2023 que el pueblo iba a disponer de un nuevo instituto de secundaria para resolver los problemas de sobreocupación que asolaban a todos los centros educativos de la localidad. Tres años después, el nuevo instituto, construido íntegramente con módulos prefabricados, ya funciona, pero sigue sin estar acabado. No obstante, el alcalde de la localidad, Jordi Castany, confirmó ayer que la conselleria de Educación comenzará la última fase de las obras en los próximos meses, lo que permitirá acoger a los alumnos de 4º de la ESO en las nuevas instalaciones a partir del próximo curso. “El hecho de tener dos institutos nos permitirá descongestionarlos”, valoró el primer edil, quien añadió que las familias del centro nuevo piden que sus hijos puedan cursar también allí el ciclo de Bachillerato, que por ahora solo se puede hacer en el antiguo instituto. “No está prevista ninguna ampliación más por el momento, pero hay que tenerlo en cuenta”, opinó Castany.

Estos trabajos debían servir para poner punto final a un largo proceso de reivindicaciones que ha durado más de 10 años, durante los que esta población del Baix Segre ha ido sumando población año a año, pero si bien la situación ha mejorado en los institutos de Alcarràs, con 460 alumnos en el antiguo y otros 218 en el nuevo, no pasa lo mismo en el resto de centros de la localidad, que según el propio Castany “se están quedando pequeños. El Comtes de Torregrossa y el Parc del Saladar están al límite”, explicó el primer edil, quien añadió que los dos centros “están pensados para tener dos líneas por curso, pero actualmente tiene cinco entre los dos. De momento podemos ir haciendo sitio a todos, pero la conselleria ya tiene los números”.

De hecho, la evolución del número de alumnos por centro no deja ver cambios significativos respecto a 2022, cuando se empezaron a detectar problemas graves de sobreocupación. El colegio Comtes de Torregrossa contaba entonces con 495 alumnos, frente a los 460 que tiene ahora mismo, mientras que el del Parc del Saladar acogía a 582 niños y niñas hace cuatro años, frente a los 538 que acuden allí actualmente.

Lo mismo sucede con la guardería municipal, que mantiene ocupadas sus 74 plazas, como hace cuatro años. “Hay familias en la lista de espera, por lo que reservaremos una partida del presupuesto municipal para ampliarla”, anunció Castany.