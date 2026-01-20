La lluvia registrada este mes en Lleida triplica ya la de la media histórica en enero

El episodio de lluvias del fin de semana, incluida la noche del viernes, ha sido el tercero en magnitud de los registrados en Lleida en un mes de enero en toda la serie histórica controlada por Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) en la capital, iniciada hace 114 años. En algo más de 48 horas cayeron en Lleida 64,2 litros por metro cuadrado, una cifra solo por debajo de las de los episodios de lluvias registrados en enero de 1946 (94 litros) y de enero de 2020, en este caso, enmarcado en el temporal Gloria.

En Mollerussa, el pluviómetro de la comunidad de regantes del Canal d’Urgell cifra en 61 litros por metro cuadrado los registrados a lo largo de este mes. Son el triple que los caídos en un mes de enero según la serie histórica, que comenzó, en este caso, en 1946. Esta media se sitúa en 24,40 litros. En diciembre, la cifra es aún más remarcable y el pluviómetro registró en Mollerussa 101 litros de agua por metro cuadrado, cuatro veces más que la media histórica (26,70 litros). Este diciembre fue el más lluvioso de toda la serie en la capital del Pla.

Estas aportaciones han contribuido a elevar el caudal de los ríos y han llevado a abrir de nuevo las compuertas en las presas del Partidor, en Balaguer, y de la Mitjana, en Lleida, ambas propiedad de la eléctrica Endesa. En el Partidor soltaban hacia el mediodía 21 metros cúbicos por segundo y en Lleida, 77 (si bien el sábado se alcanzaron los 121,6). Aguas abajo, en Seròs, el domingo se alcanzaron los 185 metros cúbicos por segundo y ayer, los 130.

Tras este episodio, que ayer fue a la baja y evolucionó hacia una llevantada, con especial afectación a la mitad este de Catalunya, los pantanos han consolidado las reservas de agua. La mayoría se sitúa por encima del 70% y destacan Camarasa, en el Noguera Pallaresa y al 97%; Santa Anna, en el Ribagorçana y al 82%, y Rialb, en el Segre, y al 78%. Las centrales hidroeléctricas están funcionando a buen ritmo.

Las lluvias ocasionaron también la inundación de caminos rurales o senderos, como en el caso de Castelló de Farfanya o Montgai. En Lleida, la Policía municipal precintó las escaleras de acceso a la canalización por la inundación de los márgenes.