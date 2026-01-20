Protección Civil envía un mensaje ES-Alert por riesgo de desbordamiento de ríos en el nordeste de Catalunya

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Protección Civil ha enviado este martes un mensaje a los móviles de los municipios del Alt y Baix Empordà, Selva y Gironès por riesgo de desbordamiento de ríos e inundaciones. Se pide evitar desplazamientos hasta las 17 h y se suspenden las actividades escolares, deportivas y centros de día.

El mensaje también pide no acercarse a los cauces de los ríos, no bajar a sótanos y, en caso de que entre agua, subir a pisos superiores. La precipitación es "extensa y moderada", especialmente en el extremo nordeste, según informa el Meteocat, donde se han acumulado entre 2 y 5 mm de precipitación cada 30 minutos.