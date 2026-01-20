Protección Civil envía un mensaje ES-Alert por riesgo de desbordamiento de ríos en el nordeste de Catalunya
El aviso se envía a los móviles del Alt y Baix Empordà, Selva y Gironès y pide evitar desplazamientos hasta las 17 horas
Protección Civil ha enviado este martes un mensaje a los móviles de los municipios del Alt y Baix Empordà, Selva y Gironès por riesgo de desbordamiento de ríos e inundaciones. Se pide evitar desplazamientos hasta las 17 h y se suspenden las actividades escolares, deportivas y centros de día.
El mensaje también pide no acercarse a los cauces de los ríos, no bajar a sótanos y, en caso de que entre agua, subir a pisos superiores. La precipitación es "extensa y moderada", especialmente en el extremo nordeste, según informa el Meteocat, donde se han acumulado entre 2 y 5 mm de precipitación cada 30 minutos.
Comarcas
La lluvia registrada este mes triplica ya la de la media histórica en enero
Albert Guerrero