El servicio de Rodalies se reanudará este lunes pero en transporte alternativo en varios tramos
Paneque anuncia un mes de gratuidad
El servicio de Rodalies se reanudará este lunes pero en transporte alternativo en algunos tramos. En la R1 habrá servicio de autobús entre Blanes y Maçanet; en la R3 se prevé servicio alternativo en toda la línea; en la R4 habrá autobuses entre Sant Sadurní y Martorell y entre Manresa y Terrassa, y en la RL4, entre Cervera y Manresa; en la R11 habrá autobús entre Figueres y Portbou; en la R13 será entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders; en la R14 pasará lo mismo entre Reus y Vinaixa, y en la R15 entre Reus y Riba-roja d'Ebre. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha constatado que “se dan las garantías de seguridad” para reprender el servicio y ha anunciado un mes de gratuidad.
El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha apuntado que el 80% de usuarios tendrán transporte ferroviario, y ha subrayado que las líneas R1, R2 y R4 eran prioritarias justamente porque son las que más viajeros transportan.
Paneque ha confirmado que el servicio se reprende a las seis de la mañana, pero ha advertido que puede haber algunos desajustes después de 48 horas de paro.