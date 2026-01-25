El servicio de Rodalies se reanudará este lunes pero en transporte alternativo en varios tramos

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El servicio de Rodalies se reanudará este lunes pero en transporte alternativo en algunos tramos. En la R1 habrá servicio de autobús entre Blanes y Maçanet; en la R3 se prevé servicio alternativo en toda la línea; en la R4 habrá autobuses entre Sant Sadurní y Martorell y entre Manresa y Terrassa, y en la RL4, entre Cervera y Manresa; en la R11 habrá autobús entre Figueres y Portbou; en la R13 será entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders; en la R14 pasará lo mismo entre Reus y Vinaixa, y en la R15 entre Reus y Riba-roja d'Ebre. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha constatado que “se dan las garantías de seguridad” para reprender el servicio y ha anunciado un mes de gratuidad.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha apuntado que el 80% de usuarios tendrán transporte ferroviario, y ha subrayado que las líneas R1, R2 y R4 eran prioritarias justamente porque son las que más viajeros transportan.

Paneque ha confirmado que el servicio se reprende a las seis de la mañana, pero ha advertido que puede haber algunos desajustes después de 48 horas de paro.