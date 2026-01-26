Bienvenida a los tres nacidos en 2025

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Castellserà dio ayer la bienvenida a nacidos en el municipio durante el año 2025, un total de tres: Aina, Berta y Haytham. Se trata de un acto que se inició precisamente hace un año y quiere dar la bienvenida a los nuevos pequeños vecinos y agradecer a sus familias por haber elegido Castellserà como el pueblo donde crecerán. El consistorio les entregó una caja de madera personalizada con la inicial del nombre del bebé, una almohada también personalizada, un cuento, el carné de la biblioteca, un abono para las piscinas de 2026 para los padres, un olivo, un pañuelo de Castellserà y un paquete de pañales.