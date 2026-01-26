SEGRE

Bienvenida a los tres nacidos en 2025

Los tres bebés nacidos en Castellserà el año pasado con sus padres y el detalle del consistorio. - AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ

Los tres bebés nacidos en Castellserà el año pasado con sus padres y el detalle del consistorio. - AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

El ayuntamiento de Castellserà dio ayer la bienvenida a nacidos en el municipio durante el año 2025, un total de tres: Aina, Berta y Haytham. Se trata de un acto que se inició precisamente hace un año y quiere dar la bienvenida a los nuevos pequeños vecinos y agradecer a sus familias por haber elegido Castellserà como el pueblo donde crecerán. El consistorio les entregó una caja de madera personalizada con la inicial del nombre del bebé, una almohada también personalizada, un cuento, el carné de la biblioteca, un abono para las piscinas de 2026 para los padres, un olivo, un pañuelo de Castellserà y un paquete de pañales.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking