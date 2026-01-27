Comercios del Pirineo con historia

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Espai Ermengol-Museu de la Ciutat presenta esta semana un documental sobre la historia del comercio de La Seu d’Urgell. Se dará a conocer en un acto público previsto este jueves (20.15 horas) en la Sala de la Immaculada y recoge el trabajo de investigación que ha llevado a cabo los últimos meses el economista Amadeu Gallart (alcalde de La Seu entre 1979 y 1983), junto con Lluís Salses y Javier Galindo.

Gallart explica que esta obra audiovisual lanza una mirada más allá “e invita a la reflexión” sobre el futuro del comercio local. “Todos los sectores económicos sufren una evolución vertiginosa, y el del comercio no es una excepción”, explica. Asimismo, La Seu “está bajo la presión de la competencia libre de tasas del comercio de Andorra, además de la de las superficies comerciales de reciente apertura”, añade. La iniciativa llega en un momento en el que algunos comercios con una larga trayectoria han cerrado o están a punto de hacerlo. Destaca el cierre, el pasado 31 de diciembre, de la Rellotgeria i Joieria Marsà, que tras cerca de 70 años de actividad en pleno centro histórico, en la calle Santa Maria, cerró las puertas del establecimiento por jubilación.

Cal Mestre, amb prop de dos segles d’història. - ESPAI ERMENGOL

Un año antes cerró también de forma definitiva una de las tiendas más emblemáticas de la ciudad: Cal Muntó, situada en el corazón de la calle Major y que sumaba más de 125 años de trayectoria dedicada a la ropa y el textil en general. En el documental aparecen los responsables de once tiendas históricas que siguen abiertas al público. Una de ellas es Cal Mestre, con cerca de dos siglos de historia.

La Formatgeria Eugene és especialista en formatges del Pirineu. - ESPAI ERMENGOL

El vídeo es una producción de KTO Films, por encargo del Espai Ermengol y ha contado con la colaboración directa del Archivo Comarcal del Alt Urgell.