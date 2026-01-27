Pallars Gastronòmic reúne ya a más de 100 empresas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Pallars Gastronòmic, el colectivo de empresas y entidades que impulsan el proyecto culinario del Jussà y el Sobirà se han reunido en Santa Engràcia, en el municipio de Tremp, para dar la bienvenida a una decena de nuevos restaurantes, productores y elaboradores adheridos. Todos se han comprometido a utilizar y promocionar los productos pallareses y la restauración local, y a llevar cabo una serie de buenas prácticas en política laboral y gestión de residuos. Con las nuevas incorporaciones, están integrados por 63 empresas agroalimentarias y 48 firmas de restauración del Jussà y el Sobirà. También lo respaldan asociaciones profesionales y entidades públicas como los ayuntamientos de Tremp y Sort, el Parc Natural de l’Alt Pirineu y el Geoparc Mundial de la Unesco Orígens. Además, se suma a la estrategia del Patronato de Promoción Económica de la Diputación a través de la marca “Gust de Lleida”.

La jornada sirvió para presentar las acciones en el primer año de existencia que han incluido tres encuentros profesionales gastronómicos dedicados al vino del Pallars, el aceite de montaña y el cordero, así como campañas promocionales con la mayorías de las empresas.