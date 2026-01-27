Reabren la causa por vender a una niña a una familia de Mollerussa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La sección primera de la Audiencia de Navarra ha estimado el recurso presentado por el fiscal frente al sobreseimiento dictado el pasado 6 de noviembre por el titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela, y considera necesaria la práctica de diligencias de investigación sobre la supuesta venta por 5.000 euros de una niña de 14 años que fue localizada mendigando en Les Borges Blanques. El tribunal sostiene, como recurrió el Ministerio Fiscal, que existen indicios de criminalidad frente a los investigados siendo el archivo de la causa “absolutamente prematuro”.

En este sentido, indica que hay indicios de que la niña de 14 años fue vendida en enero de 2025 por sus padres a otro matrimonio de Mollerussa para casarla con su hijo de 21 años. También de que la menor se dedicaba a la mendicidad e incluso en acciones delictivas. De hecho, fue localizada por los Mossos en Bellpuig pidiendo y encarándose a la gente mientras que el 4 de octubre fue hallada de nuevo en Les Borges Blanques, siendo en ambos casos recogida por los investigados residentes en Mollerussa, quienes afirmaban ser sus familiares, alegando que sus padres, residentes en Zaragoza, tenían mucho trabajo y se la habían dejado a ellos. Incluso llevaban una partida de nacimiento de la menor y papeles de que estudiaba allí, aunque no está escolarizada.

De hecho, la Audiencia de Navarra ya confirmó la medida de protección de orden de alejamiento para los padres de la menor, como publicó SEGRE (ver desglose). Entre las diligencias que deben practicarse se encuentra la toma de declaración a un testigo, que en la actualidad consta que ha sido amenazado por la familia de la niña. También resulta pertinente el oficio a los Mossos de Lleida para que aporten informes sobre la familia con la que la menor estaba y a los servicios sociales de Corella sobre la situación del núcleo familiar, social y escolar.

El tribunal ya impuso una orden de alejamiento a los padres

■ El pasado octubre, los Mossos d’Esquadra detuvieron en Mollerussa a tres personas acusadas de comprar a una niña de 14 años por 5.000 euros y cinco botellas de whisky y obligarla a casarse con un adulto. En el auto en el que confirmó la orden de alejamiento a los padres de la menor, como publicó SEGRE, la Audiencia de Navarra ya aseguró que “el hecho de que la menor de 14 años en su declaración no se reconozca como víctima de delito no puede ser sinónimo de que no lo sea”. De hecho, señala que existe un “riesgo evidente” para la adolescente, que necesita de una “tutela especial de protección” ante los claros indicios de la comisión de delitos de trata de seres humanos y coacciones por sus padres. Hay fotografías del enlace y el padre de la niña “confesó” la venta a la Policía de Corella (Navarra).