Rodalies arranca este martes con una "razonable normalidad" dentro del servicio reducido previsto

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Rodalies ha arrancado este martes con el servicio reducido previsto, con trenes y buses programados en marcha. "El servicio se está prestando con una razonable normalidad, dentro de lo que estaba previsto", ha afirmado al portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, en declaraciones a los medios desde la estación de Sants. Mientras duran las obras de reparación de la infraestructura, Renfe tiene vigentes 10 planes alternativos de transportes que incluyen la movilización de 146 buses y 700 informadores y ya se puede viajar con los abonos gratuitos. "Seguimos trabajando con los técnicos de Adif para seguir reabriendo tramos", ha dicho Carmona. Muchos viajeros que se acercan a primera hora en las estaciones lo hacen, sin embargo, con planes B previstos.

En la RL3 no tiene alteraciones, y se hace el servicio en tren, mientras que en la RL4, el tramo Lleida-Cervera es en tren y el tramo Cervera-Terrassa en autobús.

Con respecto a los Regionales, en la R13 y en la R14 el tramo Lleida-Vinaixa se hará en tren. El tramo Vinaixa-Sant Vicenç de Calders de la R13 y el tramo Vinaixa-Reus de la R14 están previstos con autobuses.