Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La imagen del milenario se inspira en el balcón del castillo. - C.SANS La iglesia de Sant Miquel se llenó de vecinos el fin de semana con la presentación de los actos. - C.SANS Carles Gascón explicó detalles de la historia. - C.SANS Un milenario para divulgar la historia local y reivindicar la identidad

Rutas históricas, presentaciones teatralizadas, conciertos y proyectos con los alumnos de la escuela Sant Miquel o con el esplai de la gente mayor. Estas son solo algunas de las actividades que ha organizado la Associació Mil·lenari Peramola para conmemorar la celebración de los mil años de historia de la localidad. Los alumnos del colegio aprenden estos días la historia de los personajes históricos más relevantes, como el conde de Urgell Ermengol II, o el noble Arnau Mir de Tost. Trabajan también en las aulas detalles del patrimonio actual, entre ellos los nombres de las casas, de las calles y de cada espacio público “para que se lo sientan suyo desde pequeños”, según los organizadores de la conmemoración, que señalan que este es uno de los ejes del programa.

Este municipio situado en el sur del Alt Urgell, con apenas 340 vecinos censados, tiene probablemente más de un milenio de historia. El historiador Carles Gascón contextualiza la fecha escogida para la celebración, vinculada a la primera referencia documental de la población en 1026. “No quiere decir que entonces se fundase Peramola, seguramente ya existía”, explica. “Sabemos de yacimientos arqueológicos, las pinturas rupestres del Roc de Rumbau, o incluso el castillo, que ya existía para afrontar posibles acometidas del sur”, puntualiza.

Gascón hace referencia al pacto rubricado entre el conde de Urgell, Ermengol II y Berenguer Ramon I, conde de Barcelona. Está recogido en escritos guardados en el Archivo de la Corona de Aragón. Allí se detalla que el castillo de Peramola y sus alrededores, propiedad del noble Arnau Mir de Tost, se ofrecieron como una garantía para que se cumpliera el acuerdo. El milenario tiene dos símbolos. El primero es una imagen creada por el diseñador Eudald Navarro, que se ha inspirado en los restos de la barandilla del balcón del castillo de Peramola. El otro es una banda sonora compuesta por Miquel Bonillo.