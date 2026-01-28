Detenido en Agramunt el presunto asaltante del súper de Tàrrega

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Policía Local de Agramunt, han detenido este miércoles a un hombre de 44 años como presunto autor del asalto la semana pasada de un supermercado de la avenida Catalunya de Tàrrega. Está acusado de robo con violencia e intimidación.

Los hechos pasaron el jueves 22 de enero, cuando un individuo accedió al establecimiento y aprovechó que la dependienta estaba cobrando una venta, con la caja registradora abierta, para sustraer la recaudación de la caja, momento en el que varias trabajadoras y clientas se abalanzaron contra el ladrón para retenerlo. Finalmente, sin embargo, el hombre consiguió huir del establecimiento.

Las gestiones policiales consiguieron identificar al presunto autor y este miércoles, hacia las 09:15 horas, los Mossos lo han localizado y detenido en la calle dels Asgous, de Agramunt. El detenido, con más de 20 detenciones, pasará este jueves a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Balaguer.