Detenido en Agramunt el presunto asaltante del súper de Tàrrega
Clientas y empleadas frustraron el robo
El hombre, de 44 años, tiene numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio
Los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Policía Local de Agramunt, han detenido este miércoles a un hombre de 44 años como presunto autor del asalto la semana pasada de un supermercado de la avenida Catalunya de Tàrrega. Está acusado de robo con violencia e intimidación.
Los hechos pasaron el jueves 22 de enero, cuando un individuo accedió al establecimiento y aprovechó que la dependienta estaba cobrando una venta, con la caja registradora abierta, para sustraer la recaudación de la caja, momento en el que varias trabajadoras y clientas se abalanzaron contra el ladrón para retenerlo. Finalmente, sin embargo, el hombre consiguió huir del establecimiento.
Las gestiones policiales consiguieron identificar al presunto autor y este miércoles, hacia las 09:15 horas, los Mossos lo han localizado y detenido en la calle dels Asgous, de Agramunt. El detenido, con más de 20 detenciones, pasará este jueves a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Balaguer.