Detenido un hombre con casi dos kilos de marihuana en el coche en el área de servicio de Fonolleres
Los Mossos d'Esquadra lo pillaron porque tenía la ITV caducada. La droga decomisada podría llegar a superar los 12.000 euros de valor
Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a un hombre de 34 años que llevaba casi dos kilos de marihuana dentro de una bolsa de plástico en el maletero.
Todo pasó hacia la 1 del mediodía. Una patrulla de guardia de tráfico detectó un coche con la ITV caducada en la A-2 y lo hicieron parar en el área de servicio de Fonolleres. Allí, los agentes detectaron que el hombre tenía un comportamiento "nervioso" y que el vehículo olía a marihuana. En este momento, abrieron el maletero y se encontraron una bolsa de plástico con un total de 1,84 kilogramos de ovillos de marihuana, hecho que llevó a los agentes a detener al hombre por un presunto delito contra la salud pública.
Según la Oficina Central de Estupefacientes del Ministerio del Interior, el valor total de la droga decomisada sería próximo a los 12.180 euros. El detenido, con antecedentes, ha pasado esta mañana del jueves a disposición judicial en el juzgado de Cervera.