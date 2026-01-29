Detenido un hombre con casi dos kilos de marihuana en el coche en el área de servicio de Fonolleres

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a un hombre de 34 años que llevaba casi dos kilos de marihuana dentro de una bolsa de plástico en el maletero.

Todo pasó hacia la 1 del mediodía. Una patrulla de guardia de tráfico detectó un coche con la ITV caducada en la A-2 y lo hicieron parar en el área de servicio de Fonolleres. Allí, los agentes detectaron que el hombre tenía un comportamiento "nervioso" y que el vehículo olía a marihuana. En este momento, abrieron el maletero y se encontraron una bolsa de plástico con un total de 1,84 kilogramos de ovillos de marihuana, hecho que llevó a los agentes a detener al hombre por un presunto delito contra la salud pública.

Según la Oficina Central de Estupefacientes del Ministerio del Interior, el valor total de la droga decomisada sería próximo a los 12.180 euros. El detenido, con antecedentes, ha pasado esta mañana del jueves a disposición judicial en el juzgado de Cervera.