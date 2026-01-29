Empieza el desescombro de la casa derrumbada en Vilanova de Bellpuig

Publicado por segre Imágenes: Joan Gómez Creado: Actualizado:

Este jueves han empezado trabajos de desescombro de la casa derrumbada ayer en Vilanova de Bellpuig. Los operarios, con ayuda de maquinaria, retiran elementos que podrían provocar más desprendimientos. El hundimiento se produjo ayer hacia las seis y cuarto de la mañana y dos personas resultaron heridas graves y dos leves. La casa, de planta baja y dos pisos, se hundió del todo, dejando atrapadas a dos de las cuatro personas que se encontraban en el interior, todas ellas hombres de nacionalidad senegalesa. Dos consiguieron salir por su propio pie con heridas leves, y fueron trasladados al CUAP de Mollerussa, mientras que las otras dos quedaron entre los escombros hasta ser rescatadas por los equipos de emergencia.

Por otra parte, los Mossos d'Esquadra y voluntarios buscan desde este miércoles al propietario de la casa derrumbada. Según la policía, el hombre está desaparecido y los Bombers descartan que pueda estar bajo los escombros.