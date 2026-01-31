Más de 30 km con velocidad reducida a las líneas de Manresa y la costa

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Les nuevas limitaciones de velocidad que Adif impuso a la línea del AVE y en Rodalies se sumaron a otros ya existentes. Les líneas de Manresa (RL3 y RL4), de la costa (R13 y R14) y la de Binèfar suman 32 kilómetros a lo largo de su trazado en los cuales los trenes tienen que circular más a poco a poco de lo que es habitual. En la mayoría de casos se debe al deterioro de la infraestructura, a la ejecución de obras o que los maquinistas han dado aviso de posibles peligros para la circulación ferroviaria. Son un total de 57 tramos de vías, seis de estos en territorio leridano. Hay 155 con estas restricciones en toda Cataluña.

A las limitaciones de velocidad y los desprendimientos se suma la convocatoria de huelga de maquinistas del sindicato Semaf los días 9, 10 y 11 de febrero. Afectará a trenes de pasajeros de Renfe y las operadoras privadas Iryo y Ouigo (sin paradas en Lleida), así como a las principales compañías de mercancías: Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail.

El desprendimiento que provocó el accidente ferroviario de Gelida el pasado día 20 mantiene cerrada la AP-7 en sentido sur entre Martorell y Vilafranca del Penedès. La Generalitat mantendrá el levantamiento de las barreras de la autopista C-32 para facilitar el tráfico de largo recorrido. Por otra parte, un árbol caído cortó la carretera C-13 a su paso por Rialp hacia las 20.30 y los Bomberos acudieron a retirarlo. En les Valls d’Aguilar, vecinos denunciaron el peligro que sufren los habitantes de los pueblos rurales a causa de los desprendimientos. El último se ha producido esta misma semana, en un tramo de la carretera LV-5134 que une Noves de Segre y Taús. Sucedió el mismo punto donde se produjo otro alud de piedras el pasado verano. Por otro lado, las tareas de limpieza en la carretera de Sant Joan Fumat (Les Valls de Valira) han acabado, pero queda pendiente la construcción de un muro de contención e instalar una malla protectora.