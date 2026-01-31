Los AVE Lleida-Madrid, con retrasos de más de una hora y Renfe dejará hoy de indemnizarlos

Los retrasos que los AVE entre Lleida y Madrid han sufrido en las últimas dos semanas se extendieron ayer a la práctica totalidad de estos trenes, con demoras de entre una hora y una hora y media que tanto Renfe como el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) atribuyeron a nuevas limitaciones de velocidad en las vías. Hasta ahora, la compañía ferroviaria se comprometía a reembolsar el 50% del precio del billete a partir de 60 minutos de tardanza y la totalidad del importe a partir de los 90 minutos. Sin embargo, anunció a través de su web que dejará de hacerlo a partir de hoy si los trenes llegan tarde por la obligación de circular más despacio.

Las demoras se generalizaron después de que Adif extendiese las limitaciones de velocidad para los AVE a un máximo de 160 Km/h en más de 150 kilómetros de vías entre Madrid y Calatayud, según explicaron fuentes sindicales. Renfe argumentó en su comunicado que esto provoca retrasos “ajenos” a la compañía y avanzó que no reembolsará los billetes comprados a partir de hoy cuando este sea el motivo de la tardanza. Por su parte, organizadores de consumidores aseguraron que Renfe tiene la obligación de indemnizar los retrasos.

También los trenes de Rodalies en la línea de Manresa (RL3 y RL4) circularon ayer con nuevas restricciones de velocidad, que se sumaron a las ya existentes: una en 400 metros entre Tàrrega y Cervera, que cerró más de tres horas el jueves por desprendimientos, y otro en 500 metros en Castellnou de Seana, según fuentes sindicales. Los trenes solo podían circular por estos tramos a 50 Km/h, pero esto apenas provocó retrasos de 10 minutos. Por la tarde, una incidencia en una intersección cortó 40 minutos la línea de la costa (R13 y R14) entre Lleida y Vinaixa y los viajeros del que debían salir de la capital del Segrià a las 15.42 fueron trasladados en bus. Ayer seguían los trasbordos por carretera desde Cervera y Vinaixa.