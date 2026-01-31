Reivindican el valor de los campanarios diez años después de la caída de la torre de la iglesia de Sant Pere de Rosselló

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El municipio de Rosselló ha reivindicado este sábado por la tarde el valor y el simbolismo de los campanarios, en un acto conmemorativo por el 10.º aniversario de la caída de la torre de la iglesia de Sant Pere de este municipio del Segrià. "Si una cosa no está en el imaginario de la gente, es como si no existiera. Hoy hemos hecho este acto para reconstruir el campanario de alguna manera", ha explicado Carme Vidal, miembro de la Asociación Mariana, entidad organizadora del acontecimiento. El acto ha reunido a vecinos y vecinas en la plaza de l'Església los cuales han participado en una programación de actividades lúdicas y familiares con juegos y talleres. Asimismo, se ha llevado a cabo un concierto y la proyección de un videomapping con imágenes de la iglesia con el campanario.