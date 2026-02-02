Cerca de 900.000 euros para comprar fincas y restaurarlas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha destinado una partida de 3,8 millones para facilitar la compra de fincas para su restauración ambiental y conservación. En total, se han concedido ayudas a 29 entidades sin ánimo de lucro, ayuntamientos y consorcios para adquirir una setentena de fincas. Esta es la primera vez que se lleva a cabo una convocatoria de estas características, que se enmarca en los principios de la ley europea de restauración de la naturaleza. En Lleida las ayudas rondan los 900.000 euros.

La partida más elevada se ha concedido al ayuntamiento de La Baronia de Rialb, en concreto 242.500 euros, para la conservación y biodiversidad del entorno del Forat de Bulí, en el río Rialb (Noguera). También se ha otorgado una ayuda de 224.200 euros a la Fundació Trenca para la conservación de hábitats y especies esteparias del llano. El Estany d’Ivars i Vila-sana es otro de los enclaves beneficiados para la recuperación ambiental del entorno. El consorcio gestor ha recibido 135.455 euros.