Rodalies Lleida pierde 210.000 usuarios y la línea de La Pobla de FGC gana mil en 5 años

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La red de Rodalies ha sido castigada históricamente con una falta de inversiones que se traduce en un claro empeoramiento de la calidad del servicio y, por ende, en una bajada de usuarios. Los dos corredores operados por Renfe con origen o destino en Lleida perdieron alrededor del 26% de sus viajeros entre 2017 y 2021, pasando de 801.988 a 591.886, según los últimos datos facilitados por la operadora pública estatal. Pese a que la pandemia del coronavirus tuvo un gran impacto en todos los tipos de movilidad, la línea de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre Lleida y La Pobla de Segur no perdió viajeros en el mismo periodo, sino que incluso los ganó ligeramente, al pasar de 206.951 a 207.367.

La línea de La Pobla (RL1 y RL2), propiedad de la Generalitat desde 2005 y operada por FGC desde 2016, ha registrado una crecida exponencial de usuarios durante la última década. Desde que FGC asumió el servicio, la demanda se ha multiplicado por 6,5 y ha pasado de 74.603 viajeros hace diez años a 486.859 el año pasado, cuando registró el cuarto año consecutivo de récord.

Construida durante la primera mitad del siglo pasado, la línea de La Pobla fue propiedad del Estado hasta enero de 2005, cuando la traspasó a la Generalitat tras amenazar con cerrarla por ser poco rentable. FGC encargó a Renfe la prestación del servicio ferroviario hasta 2016 y, desde entonces, la operadora pública catalana asegura que ha invertido más de 80 millones en el corredor, de los cuales 55 en refuerzos de la infraestructura. Asimismo, la Generalitat ha eliminado ocho de sus 25 pasos a nivel desde 2005.

La línea leridana de FGC cuenta con un índice de puntualidad del 99,07% y un índice de control de calidad del 99,76%, el más alto de las tres líneas que gestiona en Catalunya. El pasado mes se mejoraron los horarios con nuevas frecuencias y ajustes para actualizar las conexiones con la alta velocidad. En las líneas de Renfe también ha habido cambios de horarios: se sumaron varias frecuencias diarias a partir de diciembre de 2024, cuando la antigua R12 fue sustituida por las actuales RL3 y RL4. Sin embargo, el déficit en la calidad del servicio no asegura un aumento de usuarios.

Paralelamente, FGC empezó a probar a finales de enero los cuatro nuevos trenes de Stadler que empleará para relevar —previsiblemente este mismo año— a Renfe en la gestión de la línea de Manresa.

Renfe recupera el tren Lleida-Vinaixa y mantiene buses en otros tramos

Rodalies mantiene hoy servicios alternativos por carretera de los últimos días en once líneas, incluidas las de Lleida. Sin embargo, recupera el tren de Lleida a Vinaixa, suspendido el fin de semana por obras. Los viajeros continuarán en bus hasta Sant Vicenç de Calders (R13) o Reus (R14). En la línea de Manresa, el servicio será en tren entre Lleida y Cervera. En el resto de Catalunya, solo se recuperan los trenes en el tramo de Figueres a Portbou de la R11. Adif informó que ayer continuaba trabajando en 31 puntos de todas las líneas, sobre todo en el acondicionamiento de vías y en la protección de taludes y trincheras.La jornada de ayer se vivió con retrasos ya habituales en la alta velocidad y con algunos otros puntuales en Rodalies.Por otra parte, representantes del sector logístico pidieron ayer duplicar las vías para que los trenes de mercancías no compartan infraestructura con Rodalies.