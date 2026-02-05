Les Borges y Senegal estrechan lazos solidarios

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una delegación de una decena de personas de Les Borges viajará en los próximos días a Senegal para conocer los proyectos que impulsa la asociación Initché de la capital de Les Garrigues. La entidad utiliza el fútbol y el baloncesto como herramientas de transformación social. El grupo, formado por miembros de la entidad y representantes empresariales e institucionales de Ponent, visitará sobre el terreno las iniciativas de apoyo a la infancia y la juventud. Durante la estancia se firmará un convenio de colaboración con el ayuntamiento de Sédhiou y se proyectarán vídeos ante familias y autoridades locales. La delegación también participará en actividades deportivas y comunitarias y visitará la residencia de Initché en Dakar, inaugurada en octubre, reforzando el papel del colectivo como puente entre las Borges Blanques y Sédhiou.