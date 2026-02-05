Problemas para las fincas de frutales por exceso de agua

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Semanas de lluvias día sí y día también han dejado tal nivel de humedad en los campos de frutales de Lleida que hace prácticamente imposible en muchos de ellos poder arrancar árboles viejos o apostar por hacer nuevas plantaciones. El presidente de la Federació de Viveristes de Catalunya, David Borda, explica que dentro de la actividad del sector la de frutales es la más afectada porque para hacer los trabajos es necesario que la tierra esté seca. Las plantaciones, además, se han de llevar a cabo a partir de diciembre hasta febrero o marzo como máximo, según indica. En este contexto, prevé retrasos en los trabajos y apunta que los problemas de exceso de agua en la tierra no es exclusivo de Lleida, sino que se repite en buena parte del Estado y toda Europa. El presidente de Vivers Borda explica que en Castellserà han llegado a caer 133 litros de lluvia en el mes de enero, frente a los apenas seis de las mismas fechas del año pasado.

El ingeniero técnico agrícola Francesc Xavier Miarnau destaca que el coste de una plantación, entre los propios plantones, los royalties en caso de que los tenga y los tres años de cuidados hasta conseguir los primeros frutos, representa entre 15.000 y 20.000 euros por hectárea, “igualando en muchos casos el propio coste de la tierra”. Ante estos precios, destacó la necesidad de que estos trabajos se hagan en óptimas condiciones. Además, dijo que en la situación actual de las fincas, en muchas de las cuales no se puede entrar con maquinaria por estar saturadas de agua, se traduce en imposibilidad de hacer tratamientos, como los que pueden ser necesarios en algunas variedades de melocotoneros con productos con cobre y fungicidas. Además, la elevada humedad favorece la proliferación de malas hierbas contra las que tampoco se puede actuar.

Por otro lado, el presidente de la Federació de Viveristes de Catalunya explicó que, al contrario de lo que ocurre con los frutales, las elevadas lluvias benefician a los viveristas dedicados a la planta ornamental que, precisamente, necesita de tierra húmeda para los trabajos tanto de salida del vivero como de plantación. Este año no han necesitado regar los campos, mientras recuerda que en 2023 con la pertinaz sequía obligaba a hasta 20 horas de riego para poder preparar un envío.