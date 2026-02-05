Treinta años subiendo el telón

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El grupo de teatro Bao-Bap de Alcarràs cumple 30 años. El 15 de marzo de 1996 firmaron el acta fundacional sus promotores: Montse Vela, Noèlia Diaz, Roser Serra, Mireia Moliné, Raquel Fontich, Yolanda Cuenca, Eva Dolcet y Sebastià Noguero. No obstante, estos aficionados a las artes escénicas llevaban años promoviendo representaciones. En verano de 1991 un grupo de vecinos comenzó a hacer teatro. Fue cuando el Esplai Canurai propuso sumar una sección teatral que duró tres años con varias obras dirigidas por Carme Pardo.

El teatro en Alcarràs se paralizó durante un año al disolverse el Esplai. Sin embargo, la afición hizo que se creará un nuevo grupo denominado Bao Bap. En 1995 abrió una nueva etapa con la representación del El Mikado, de W.S.Gilbert. A partir de entonces continuaron las representaciones, un año después como formación amateur consolidada. “Desde entonces y en estas tres décadas hemos representado cerca de 70 obras”, explica el portavoz, Xavier Vilà.

Además de piezas literarias, el grupo representa obras tradicionales como Els Pastorest y participa en actividades como la cabalgata de Reyes, aunque también se atreve con clásicos como El violinista en el tejado, El fantasma de la Ópera, Grease, Golfus de Roma, Los Miserables, El rey León e incluso Macbeth de Shakespeare o La casa de Bernarda Alba, de Lorca, además de montajes propios. “Solemos hacer tres representaciones al año: una en primavera, otra en invierno y otro montaje en verano durante la Festa Major. Esta es una decisión que tomamos en 2010, una vez consolidados”, remarcó.

El grupo teatral fue el encargado de inaugurar Lo Casino en 1999 y también de conmemorar los 10 años de este equipamiento vital para la localidad.

Bao-Bap celebrará sus 30 años con una gala el día 28 de este mes, en la que los personajes de las obras que más éxito han tenido en la trayectoria del grupo serán protagonistas. La entidad cuenta con una setentena de socios que financian el grupo mediante cuotas, de los que 30 componen el cuerpo actoral, además de los colaboradores. Además de esta gala, también se abrirá una exposición después del día 28 que durará una semana para celebrar estas tres décadas de teatro.