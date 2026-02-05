Una ‘calçotada’ y la caminata popular como preludio del Fruiturisme

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La Festassa de Fruiturisme y la XVI Caminada Popular Àngel Olaran, que se celebrarán el 28 de este mes y el 8 de marzo, respectivamente, son el preludio del programa principal de actos que tendrán lugar en marzo para ver in situ los campos teñidos de rosa por los frutales floridos. Hace 15 años que se puso en marcha esta iniciativa que se ha convertido en un refrente del Baix Segre, según explicó la alcaldesa, Rosa Pujol.

El programa de la Festassa comenzará a las 10.00 de la mañana con la apertura del parque inflable en el polideportivo y continuará con la calçotada popular en la que se espera la participación de unas 600 personas, superando las cifras de la primera edición de esta celebración. “Durante esta semana se recogerán los calçots y el sábado de la fiesta se cocinarán” indicó Albert Latorre, Francesc Xaviers Ibars, productor local.

Pujol también presentó la XVI Caminada Popular, que tendrá tres recorridos de 8,16 y 20 kilómetros y recorrerá los campos floridos. La salida se ha programado a las 9.30 desde el pabellón polideportivo y la recaudación será beneficio de la Fundació Centre d’Iniciatives Solidàries Àngel Olaran. Antoni Reig, su presidente, destacó la importancia de la colaboración “ya que trabajamos para más de 400 huérfanos de Wukro (Etiopía) y el trabajo que se puede hacer allá con este dinero es muchísimo”. El precio de la inscripción es de 8 euros hasta el 10 de este mes y de 12 a partir de esta fecha. Pujol remarcó que espera que el tiempo mejore para poder llevar a cabo todas las actividades previstas, ya que muchos de los accesos a las fincas están impracticables (ver páginas 3 y 4).