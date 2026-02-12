Cuatro imputados por pescar 25 siluros en Alcarràs

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Alcarràs denunciaron penalmente el lunes a cuatro hombres de entre 24 y 35 años como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna al ser sorprendidos pescando ilegalmente siluros en el Segre en este municipio del Segrià, en un caso muy poco habitual en esta zona. Además uno de ellos fue arrestado porque tenía tres órdenes de detención del 2021 de juzgados de Zaragoza por delitos contra la flora y fauna, contrabando de obras de arte y quebrantamiento de condena.

Los agentes encontraron un vehículo y una furgoneta que iban a baja velocidad por un camino junto al río. Les dieron el alto y comprobaron que en el interior de la furgoneta había 25 siluros, material de pesca y pesca eléctrica (dos baterías y dos inversores para transformar los 12v de la batería a 220v y el cableado y pinzas para aplicar las descargas). También vieron que en el río había una barca hinchable ocupada por dos personas y todo apuntaba a que se encontraban pescando siluros con esa técnica, que está prohibida. El uso de medios destructivos y no selectivos para la pesca está tipificado como delito contra la fauna. Esta técnica es dañina ya que atenta contra toda la biodiversidad del río. Aunque los siluros son una especie exótica invasora y es necesario sacrificarlos una vez pescados, el método de extracción prohibido prevalece sobre la naturaleza de la especie. Los peces, que pesaban 240 kilos, fueron destruidos y tratados como residuo orgánico compostable para evitar que llegaran a la cadena de consumo humano. Los agentes decomisaron el bote hinchable y el material empleado. Los cuatro fueron imputados por un delito contra el medio ambiente al utilizar un método prohibido con embarcación no autorizada, pescar en horario inhábil y carecer de permisos.