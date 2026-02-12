La Diputación formaliza la ayuda de más de 410.000 euros para el Molí Fariner

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Cinco años ha estado parado el proyecto para acabar la rehabilitación del Moli Fariner de Alfarràs y convertirlo en albergue de peregrinos del Camí de Sant Jaume y alojamiento turístico. La Diputación ha concedido, finalmente, la subvención de casi 416.000 € que permitirá llevar a cabo la remodelación del viejo edificio de la antiguas Filatures Vilades para reformar su interior. Según el alcalde, Joan Carles Garcia, esta partida la aporta la institución provincial tras perder los fondos Feder destinados a esta intervención. No obstante, esta ayuda se ha concedido con cargo al pasado año por lo que habrá que pasarla a la contabilidad de esta anualidad. Garcia indicó que se espera abordar las obras esta anualidad para que el alberge se pueda abrir el año que viene.

“El consistorio será el encargado de licitar y ejecutar la obra para habilitar el albergue que, además de peregrinos, también acogerá a pescadores que vienen al Noguera Ribagorçana”, que atrae a 8.000 aficionados cada año, indicó el alcalde. A primeros de 2024 el ayuntamiento finalizó la primera fase de consolidación del molino con un nuevo tejado. Esta actuación comportó reforzar las paredes y cimientos de este edificio del siglo XII, el único con catalogado como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) en la población. En él se habilitarán unas 15 plazas destinadas a turistas y peregrinos. La actuación supuso una primera fase una inversión de más de 155.000 € y contó con ayudas del Govern. Garcia indicó que también se solicitarán subvenciones de 2,5% Cultural del Estado para finalizar todo el proyecto que comportará un gasto total de casi 655.000 euros.