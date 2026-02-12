Obras en dos calles para renovar el alcantarillado

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Aitona ha iniciado esta semana los trabajos de renovación de dos tramos de alcantarillado de las calles Sant Gaietà y la travesía Moreria, respectivamente, que suman más de 105 metros lineales. En los dos casos, la mejora permite renovar tuberías, que tienen una antigüedad de 60 años y no contaban con pozos de registro suficiente para permitir tareas de mantenimiento y limpieza. En concreto, en la travesía Morería se construyen dos pozos. Con las mejoras se solucionarán los frecuentes embozamientos que se padecía en la zona. Los trabajos finalizarán a principios de marzo. Antes de comenzar la intervención, el consistorio informó a los vecinos. El proyecto ha estado subvencionado por la Diputación, ya que era una actuación de urgencia en este sector de la localidad.