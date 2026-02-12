Reunión para desbloquer la depuradora

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, se reunió ayer con el alcalde de Alcoletge, Josep Maria Gras, para analizar varios proyectos como la finalización de las obras de la depuradora, impulsada por la empresa estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del ministerio para la Transición Ecológica. Crespín indicó que se han dado los primeros pasos para desencallar el proyecto, lo que permitirá su finalización. Otro de los proyectos en los que se profundizó es el dedicado a incrementar el suelo industrial. Por otra parte, Crespín visitó las instalaciones de la empresa familiar Agroferti, dedicada a la producción y suministro de abonos líquidos y soluciones agronómicas en las explotaciones.