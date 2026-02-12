Setenta años de Apolonias

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Soses celebra desde hace más de siete décadas una tradición festiva en la que las jóvenes de entre 16 y 18 años se visten para la ocasión y hacen un pasacalles por el pueblo con música. Es la fiesta de las Apolonias. Por iniciativa popular, este sábado día 14 se organiza la edición especial Remember que, de forma excepcional, reunirá a las Apolonias de diferentes épocas, desde las que lo fueron en los años 50, hasta las que lo serán en un futuro. “Es un encuentro intergeneracional y un espacio de memoria en el que se expondrán fotografías y se compartirán anécdotas entre abuelas, madres, hijas y vecinas”, señalan de la organización. De hecho, se espera la presencia de Apolonias nonagenarias y octogenarias”, explican las responsables. “Las Apolonias no son solo una fiesta, son cultura, identidad y memoria colectiva”, remarcaron. “Queremos lucir los vestidos que se han ido llevando a lo largo de las fiestas y poner en común los recuerdos que han ido pasando de generación en generación, compartiéndolos con todo el pueblo que quiera conocer la tradición”. Comenzará a las 11.00 con la exposición Memòria i tradició en la sala de actos. A las 12.00 habrá un vermut musical y por la tarde un desfile de más de 70 vestidos que han llevado las Apolonias durante estos 70 años de celebración en la sala de baile. Las organizadoras explicaron que “al principio, predominaban los vestidos de temática general e iban vestidas de zíngaras, rumanas o cubanas. Luego ya se impusieron los vestidos de fiesta y largos. Habrá una especial mención a la señora Leonor, ya fallecida, que fue la encargada de diseñar los vestidos durante casi dos décadas”, señalaron. Al desfile le seguirá un tardeo con conciertos. Los beneficios recaudados se darán a la Associació Dones Intervingudes de Mama de Lleida.