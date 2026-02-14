El servicio del RL4 se reanuda totalmente en tren después de unas primeras horas con una incidencia por causas operativas
Paneque defiende que han trabajado "de manera incansable" para poner líneas en funcionamiento
El servicio del RL4 se ha podido reanudar finalmente del todo en tren este sábado, aunque unas horas más tarde del previsto inicialmente, ya que una "incidencia operativa" ha obligado a ofrecer buses entre Lleida-Pirineus y Cervera.
Comarcas
JORDI BONILLA
La consejera de Territori, Sílvia Paneque, ha indicado en un mensaje en las redes sociales que la línea ya está en funcionamiento "después de los trabajos de mantenimiento y prevención". "Hemos trabajado de manera incansable para avanzar y poner líneas en funcionamiento", ha apuntado.
En una comparecencia conjunta con el secretario de Estado, José Antonio Santano, Paneque anunció el viernes la reanudación de esta línea en sábado, un día con menos usuarios del habitual que permite poner a prueba el funcionamiento del servicio. A raíz del accidente de Gelida y las incidencias derivadas del temporal de aquel 20 de enero, la línea RL4 estaba interrumpida entre Cervera y Manresa, un tramo que se tenía que hacer con bus.
Por otra parte, entre Manresa y Cervera hay un tren lanzadera, que se complementa con un servicio de bus.