La Alta Ribagorça impulsa una iniciativa para que envejecer en la comarca no sea un reto

En la Alta Ribagorça, envejecer significa, a menudo, hacerlo en un pueblo pequeño, con poca cobertura de transporte público, visitas médicas espaciadas y un uso muy limitado de las herramientas digitales que hoy dan acceso a la mayoría de servicios.

Ante este escenario, el consell ha puesto en marcha el plan local de Envelliment Quilòmetre Zero, un documento de planificación a cinco años que busca garantizar que las personas mayores puedan seguir viviendo en su municipio con autonomía, vínculos sociales y una red de cuidados más sólida. El plan se centra en El Pont de Suert, La Vall de Boí y Vilaller, y parte de una idea clara: ya no basta con gestionar la dependencia, hay que prevenir.

El plan se ha elaborado con los testimonios de 29 personas mayores, mayoritariamente mujeres de entre 65 y 80 años, de pueblos como Barruera, Durro, Llesp, Vilaller o Senet. Ofrece un diagnóstico claro: soledad no deseada, dificultades de movilidad, fragilidad en la red de cuidados y brecha digital.

Como respuesta se articulan líneas con 21 acciones: promover el envejecimiento activo con grupos, talleres y una Taula de la Gent Gran; combatir la soledad y brecha digital, visitas a domicilio; y actuar sobre el entorno con mejor transporte “comercios amigos”, acompañamiento y puntos móviles de apoyo digital.

La salud mental aparece como uno de los puntos más débiles del sistema y que obliga a salir de la comarca para ser atendidos. Se suman las dudas sobre la atención domiciliaria, a menudo insuficiente en horas y poco adaptadas a las enfermedades crónicas.

La comarca reconoce que envejecer en el propio pueblo es un derecho, pero también una carrera de obstáculos. El reto es convertir este diagnóstico en recursos reales sobre el territorio y en una red comunitaria que impida que la soledad y la distancia acaben expulsando a las personas mayores de la comarca donde han hecho su vida.