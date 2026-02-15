La situación meteorológica este domingo: afloja el viento, nuevas nevadas en el Pirineo y riesgo de aludes

La estación de esquí Port Ainé en una imagen de archivo. - FGC

El viento pierde fuerza hoy con la retirada de la depresión Oriana, aunque soplarán rachas durante las primeras horas en el Pirineo. Se espera más nubosidad durante el día por la llegada de un frente atlántico que apenas dejará lluvia.

Solo se esperan precipitaciones en el Pirineo, donde la cota de nieve subirá de 1.600 a 1.800 metros y las nevadas se reactivarán al anochecer con un nuevo frente frío. No obstante, las temperaturas aumentarán en la mayoría de las comarcas leridanas.

Seguirá alto el riesgo de aludes, que se sitúa en nivel 4 de 5 en Aran y en el extremo norte del Sobirà, y en nivel 3 marcado en la cuenca del Ribagorçana y Pallaresa.

Según la previsión de Meteocat, mañana la temperatura se incrementará y la precipitación se mantendrá en la cara norte del Pirineo, con registros abundantes pero con una cota de nieve que subirá a los 1.800 metros.