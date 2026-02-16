Foto de grupo de la clase de 5º de Primaria de la Escola Pia que organiza este curso la campaña. - LAIA PEDRÓS

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Cada año, a la Escola Pia de Tàrrega le resulta un poco más difícil superarse, pero nunca deja de intentarlo. Bajo el itinerario de aprendizaje y servicio a la comunidad, el alumnado que cursa 5º de Primaria impulsa una nueva edición de la campaña de donación de sangre y plasma, en colaboración con el Banc de Sang i Teixits, con un objetivo tan claro como humano: salvar vidas y concienciar a la comunidad, y en especial a los más pequeños y a sus familias, sobre la importancia de donar.

El curso pasado consiguieron 212 donaciones de sangre y plasma y captaron diez posibles donantes de médula ósea. Este 2026 saben que será complicado superar esas cifras, pero también son conscientes de que lograr cada donación ya es un triunfo. “Lo más valioso no son los números, sino ver cómo los niños toman conciencia de que la sangre no se fabrica ni se compra; solo se obtiene gracias a las personas que deciden donarla”, explica Mònica Tribó, maestra del centro y tutora del alumnado de 5º.

Tribó confiesa que hay momentos que mezclan satisfacción y frustración a partes iguales. “Cuando salimos al mercado semanal a captar donantes, a veces nos encontramos con personas que no nos quieren escuchar o se niegan a donar sin ninguna argumentación. Entonces te das cuenta de que donar sangre es un acto que debemos hacer de forma altruista, sin esperar nada a cambio. Porque algún día, quien puede necesitarla eres tú. Y con poder hacer llegar a los alumnos esta reflexión, me quedo”, afirma.

Como es habitual, los alumnos han sido los auténticos protagonistas de esta participativa campaña. Divididos en grupos, han preparado cada detalle bajo un lema que los representa a la perfección: ‘El món necessita sang, el món necesita vida’ (ver desglose).

La jornada de donación se celebrará los días 23 y 24 de febrero, de 15 a 20 h, en el Casal Cívic, donde también se podrán registrar nuevos donantes de médula ósea. Además, gracias a la colaboración de decenas de comercios y empresas locales, se sortearán lotes entre las personas donantes. Los interesados pueden inscribirse aquí: https://bit.ly/sang_eptarrega.

La campaña está vinculada al Banc de Sang i Teixits de Lleida, desde donde cada año se pone en valor esta iniciativa, ya que los niños y niñas serán los donantes del futuro. De hecho, en otros centros educativos que llevan años impulsando este tipo de campañas, se han dado cuenta de que muchos exalumnos acuden a donar sangre cada año porque ya lo tienen incorporado como un acto social. Además, es fundamental la concienciación de los más pequeños, que transmiten este valor a sus familias.

En seis ediciones, la Escola Pia ha conseguido 954 donaciones de sangre y plasma y diez posibles donantes de médula ósea. Este lunes en Tàrrega las escuelas están cerradas porque es día de libre disposición, pero el próximo lunes por la mañana los alumnos irán al mercado semanal a captar donantes para la campaña que empezará ese mismo día.