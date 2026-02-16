‘Tu pots!’, 18 años animando a descubrir el placer de correr

Foto de familia del primer día de entrenamiento el pasado 8 de febrero en el parque de Sant Eloi de la capital del Urgell. - FONDISTES

En Tàrrega, el inicio del año tiene un sello propio para quienes quieren descubrir el placer de correr: el curso de iniciación ‘Tu pots!’, una iniciativa consolidada que desde 2008 invita a todas las personas, sin importar su forma física o experiencia, a dar sus primeros pasos en el atletismo de la mano del club 100x100 Fondistes Tàrrega. La propuesta combina motivación y acompañamiento técnico, en un ambiente cercano y participativo. Su primera edición, dirigida por Bart Loomans, marcó el inicio de una tradición que ha pasado por las manos de Marc Roselló en la segunda edición y, desde 2010 hasta el año pasado, por Fernando Medina, que consolidó el formato actual. Este 2026 ha tomado el relevo Josep Bernabeu, contando con la colaboración de Josep Maria Garriga y Silveri Caro.

A lo largo de sus 18 ediciones, solo interrumpidas en 2020 por la covid, el curso ha reunido a decenas de personas. Las sesiones se realizan los miércoles en la pista de atletismo y los domingos en el parque de Sant Eloi, y culminan con la participación conjunta en la Mitja Marató i 10 km Ciutat de Tàrrega, que este año celebrará su 25 edición en mayo. Concretamente, los inscritos en el ‘Tú pots’ participan en la carrera de 10 km, una meta simbólica que refuerza el espíritu de superación y comunidad que define la iniciativa.

Más allá del entrenamiento físico, ‘Tu pots!’ se ha convertido en un espacio de amistad y motivación. Cada edición demuestra que, con constancia y apoyo, cualquiera puede cruzar su propia meta. Una vez culmina el curso, la mayoría continúan con el hábito de correr, en grupos propios o asociándose a los Fondistes.

Dos tercios del grupo habitualmente son mujeres

Llama la atención el claro predominio femenino en el ‘Tu pots’, de hecho alrededor de dos tercios del grupo habitualmente está formado por mujeres. Este año, de momento han iniciado los entrenamientos, que empezaron el pasado 8 de febrero, casi medio centenar de personas, aunque en algunas ediciones han llegado a ser hasta un centenar de corredores. La previsión es poder entrenar dos veces por semana los meses de febrero, marzo y abril, con el permiso de la lluvia.