Almendros en flor se sumarán al ‘mar rosa’ de Aitona el 6 de marzo durante un mes

La XV edición de Fruiturisme incluirá 150 hectáreas de almendros en flor en un mar blanco que se sumará a las 3.500 ha que todos los años crean el espectáculo de color rosa de los campos de fruta de hueso (melocotón, nectarina y paraguayo) que florecen en Aitona. Ha sido posible tras 4 años de trabajos en la finca que ahora se incorpora a esta iniciativa, que espera superar los 20.000 visitantes del año pasado, una edición marcada por las lluvias, según explicó la alcaldesa, Rosa Pujol. Las visitas comenzarán, oficialmente, el 6 de marzo aunque no se descarta avanzar la fecha a finales de este mes coincidiendo con la Festassa que incluye una calçotada el día 28. También se prolongarán hasta el día 29 de marzo ya que los almendros tiene una floración más tardía, explicó Pujol. Precisamente, en esta parcela de almendros se encuentra la cabana de volta más grande de Catalunya, Mas Llauradó, con 200 m2, que también se podrá ver.

Entre las novedades cabe destacar Floreix l’Aventura con recorrido exclusivos en 4x4 para grupos de entre 4 y 6 personas por un precio individual de 45 €, que ya están reservadas al igual que todas las actividades, alojamiento y restauración del fin de semana de 14 y 15 del próximo mes. Ese fin de semana se ofrecerá además la posibilidad de participar en un videojuego sobre la floración: Minecraft de la empresa Gamesports Electrónics. Por otra parte, el día 21 de marzo cuatro grupos emergentes participarán en la primera semifinal del programa Stellart dentro del concurso de nuevos talentos que organiza el Magnific Fest. Otra de las novedades es la venta de un nuevo perfume, Aitona, de Mosq, inspirado en los frutales, como ya adelantó Segre. El director creativo, Andy Mosquera, señaló que ya tiene compradores.

Turistas de Japón, Corea y del Estado

El director del Patronato de Turismo de Lleida, Juli Alegre, indicó que Aitona ya es un referente estatal y ha contribuido a desestacionalizar el tursimo en Lleida. Destacó que se esperan turistas de Japón y Corea, aunque el turismo extranjero supone entre un 10 y un 12% y el resto, de otros puntos del Estado.