Arranca el deshielo con reservas de nieve históricas en el Segre y el Pallaresa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El deshielo de la nieve acumulada en el Pirineo de Lleida se está consolidando mientras las cabeceras de los cuatro grandes ríos acumulan unas reservas superiores a los registros históricos.

Este proceso corre paralelo a una disminución del riesgo de aludes de nieve una vez finalizados los efectos de la tormenta Oriana, la novena del año y la decimoquinta de la temporada de otoño-invierno, aunque la próxima llegada de una más, bautizada como Pedro, volverá a elevarlo de cara al fin de semana. El riesgo es marcado en Aran y la zona más alta del Pallaresa y moderado en el resto del Pirineo de Lleida.

Según los datos de la CHE (Confederacion Hidrográfica del Ebro) la nieve acumulada supera los mil hm3 equivalentes de agua en las cabeceras del Garona (185,8 hm3), Ribagorçana (146,2), Pallaresa (433,6) y Segre (293,9) y los 1.765 hm3 de volumen, ya que el potencial de licuación se calcula sobre el 60% del espacio del manto.

La aportación de caudal de cada cabecera ya supera al balance de nieve, que es negativo en todas ellas. La previsión de la CHE apunta a que en una semana el Pallaresa y el Segre aporten 27,1 y 18,2 hm3 de agua y su reserva de nieve se reduzca en 14,5 y 13,3 (la diferencia procede de la lluvia y los acuíferos).