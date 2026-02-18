El túnel que sufre filtraciones en la RL4, bajo vigilancia permanente

El túnel que sufre filtraciones de agua en la línea ferroviaria RL4 y mantiene cerrada la circulación de trenes desde el sábado entre Cervera y Calaf se someterá a una vigilancia permanente para garantizar que no hay peligro de derrumbe. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha desplegado instrumentos en el interior de la galería para detectar cualquier movimiento de la estructura a petición de Renfe y ha iniciado mediciones topográficas diarias que se prolongarán al menos hasta mañana jueves. Si los primeros resultados apuntan que el paso subterráneo es estable, los exámenes seguirán haciéndose de forma semanal, según ha comunicado la compañía ferroviaria a su plantilla.

La fecha de apertura de este tramo es todavía una incógnita, aunque todo apunta a que habrá que esperar al menos a conocer las conclusiones de los primeros exámenes diarios. Ni Renfe como operadora ni la Generalitat como titular del servicio de Rodalies pudieron avanzar una fecha para restablecer la circulación de los trenes entre Lleida y Calaf. Por su parte, Adif, propietario de la infraestructura, afirmó que, a su parecer, el túnel se encuentra en condiciones para circular y que las auscultaciones en marcha son una “medida preventiva adicional”.

Limitación de velocidad

A la espera de que los trenes vuelvan a circular por el túnel, se ha establecido ya una limitación de velocidad temporal a 20 Km/h en el interior de la galería, que se suma a otras en vigor a lo largo del trazado de la línea RL4 a su paso por Lleida.

Por su parte, fuentes de la plantilla de Renfe en Lleida valoraron que las mediciones en el interior del túnel son una decisión acertada para garantizar la seguridad. Fueron maquinistas quienes alertaron de las filtraciones poco después de que el tramo abriera al tráfico el pasado sábado. Sin embargo, piden conocer los resultados de estos exámenes y aclarar si las filtraciones de agua suponen un riesgo estructural. Asimismo, creen que la vigilancia que se ha puesto en marcha debe ir acompañada de una intervención de refuerzo de la galería, algo que ya se ha hecho en algún otro túnel de la misma línea.