Manifestación en Tàrrega para cambiar la ley del Menor

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Silvia Guerrero, madre de Juan —el joven de 18 años asesinado hace casi medio año en Tàrrega supuestamente por un menor de 17—, ha recogido casi 62.000 firmas en la plataforma Change.org para que se revise la ley del Menor y se establezcan penas más severas en los delitos graves cometidos por adolescentes. Defiende que “un asesinato es un asesinato; se debería juzgar por el delito, no por la edad de quien lo comete”. Guerrero también denuncia los obstáculos judiciales y la lentitud en la obtención de los informes.

Este sábado, se ha convocado una manifestación en Tàrrega que saldrá de la calle Sant Pelegrí número 89 —el lugar donde tuvo lugar el crimen— y llegará hasta la plaza Major. Habrá un primer tramo silencioso, acompañado únicamente por el sonido de tambores, y una segunda parte más reivindicativa, con pancartas, silbatos y claveles blancos en recuerdo del joven. En la plaza Major se formará un corazón humano con el nombre de Juan escrito con flores en el centro.