La alcaldesa de Tàrrega se someterá a una cuestión de confianza vinculada al presupuesto municipal

La alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan (ERC), ha anunciado este viernes que se someterá a una cuestión de confianza para intentar sacar adelante el presupuesto y la plantilla municipal de 2026, rechazados ayer por el pleno con los votos en contra de Juntos y la CUP, a la oposición. El pleno extraordinario para votar la cuestión de confianza tendrá lugar el próximo miércoles, 25 de febrero, a las 12.30 horas, en la sala de plenos del Ayuntamiento.

Pijuan ha defendido que “creemos que es una buena propuesta de presupuesto”. En este sentido, ha explicado que “hay dos opciones: quedarnos como estamos, con el presupuesto prorrogado y la ciudad paralizada pero manteniendo el cargo –sería lo más fácil–, y dejando a Tàrrega sin inversiones, sin opciones para ampliar servicios ni para otorgar subvenciones a las entidades que la hacen mover, o bien vincular el presupuesto a una cuestión de confianza para conseguir aprobarlo al lado de la ciudadanía”. Según la alcaldesa, este mecanismo es la única vía para “seguir trabajando por la ciudad y los vecinos” y evitar el paro municipal.

La cuestión de confianza se votará de manera nominativa, tal como establece la ley. Si no prospera, se abrirá un plazo de un mes –a partir del día siguiente del pleno– para que los grupos de la oposición (Junts y CUP) presenten una moción de censura. Si pasado este plazo no se presenta ninguna moción viable, el presupuesto y la plantilla quedarán aprobados automáticamente, gracias a este mecanismo excepcional que la alcaldesa puede activar hasta dos veces durante el mandato. Se trata de una estrategia similar a la que utilizó recientemente Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, para desbloquear una situación de bloqueo político.

Pijuan, que fue proclamada alcaldesa en el 2019, defiende estas cuentas como “kilómetro cero”, enfocadas en ejes básicos como la limpieza y el mantenimiento, la seguridad y la vivienda. El presupuesto asciende a 24,3 millones de euros, la cifra más alta de la historia del Ayuntamiento de Tàrrega.

Durante el pleno de ayer, la oposición coincidió en criticar la falta de voluntad de negociación del gobierno y el hecho de que el documento se haya presentado fuera de plazo. El equipo de gobierno, formado por ERC y PSC, se encuentra en minoría desde el verano pasado, cuando la CUP abandonó el pacto por discrepancias en la futura gestión del servicio de agua.