La iniciativa está programada para el domingo, a partir de las nueve.

Con la floración reventando en todo el esplendor, Arbeca anima el próximo domingo a disfrutar de una mañana al medio natural y saborear los productos de la tierra, envuelto por los almendros en flor. De entrada, a partir de las nueve de la mañana, propone hacer una caminata cultural de 9 kilómetros por los secanos del término, disfrutando del espectáculo que brindan las plantaciones de almendros tradicionales al llegar el buen tiempo.

Hacia las once y media y hasta las dos de la tarde, es hora de hacer el vermú entre los almendros. Una docena de comercios locales ofrecerán catas y degustaciones, desplegando una oferta que incluye aceites, vinos, derivados de la carne o productos de repostería, entre otros. El público podrá degustar lo mejor acompañado de la música ambiente del DJ local David.

Al fin y al cabo, se trata de una de las primeras floraciones en el llano de Lleida y destaca por la belleza de las variedades tradicionales, arraigadas en el municipio. Con esta iniciativa, dirigida a todos los públicos y especialmente el familiar, el ayuntamiento “quiere reforzar la identidad rural, mostrar el paisaje como patrimonio vivo y crear espacios de encuentro entre campesinos, productores, vecinos y visitantes”, afirman fuentes de la organización. Este año se fija como objetivo “ampliar el impacto económico de la edición anterior del 2025, que dinamizó comercio, restauración y servicios locales”.

El acontecimiento es promovido por la concejalía de Promoció Econòmica i Desenvolupament de l’Ajuntament d’Arbeca con el apoyo del Consell Comarcal de Les Garrigues, el Consell Esportiu de Les Garrigues, la Associació de Botiguers, Empreses i Comerços d’Arbeca (BEC) y la participación activa de los comercios y empresas alimentarias locales.