Arbeca propone una caminata y un vermú con el 'manto rosa y blanco' de los almendros en flor
El recorrido de 9 km por el término cerrará en la finca donde se podrán degustar los productos de una docena de establecimientos locales
Con la floración reventando en todo el esplendor, Arbeca anima el próximo domingo a disfrutar de una mañana al medio natural y saborear los productos de la tierra, envuelto por los almendros en flor. De entrada, a partir de las nueve de la mañana, propone hacer una caminata cultural de 9 kilómetros por los secanos del término, disfrutando del espectáculo que brindan las plantaciones de almendros tradicionales al llegar el buen tiempo.
Hacia las once y media y hasta las dos de la tarde, es hora de hacer el vermú entre los almendros. Una docena de comercios locales ofrecerán catas y degustaciones, desplegando una oferta que incluye aceites, vinos, derivados de la carne o productos de repostería, entre otros. El público podrá degustar lo mejor acompañado de la música ambiente del DJ local David.
Al fin y al cabo, se trata de una de las primeras floraciones en el llano de Lleida y destaca por la belleza de las variedades tradicionales, arraigadas en el municipio. Con esta iniciativa, dirigida a todos los públicos y especialmente el familiar, el ayuntamiento “quiere reforzar la identidad rural, mostrar el paisaje como patrimonio vivo y crear espacios de encuentro entre campesinos, productores, vecinos y visitantes”, afirman fuentes de la organización. Este año se fija como objetivo “ampliar el impacto económico de la edición anterior del 2025, que dinamizó comercio, restauración y servicios locales”.
El acontecimiento es promovido por la concejalía de Promoció Econòmica i Desenvolupament de l’Ajuntament d’Arbeca con el apoyo del Consell Comarcal de Les Garrigues, el Consell Esportiu de Les Garrigues, la Associació de Botiguers, Empreses i Comerços d’Arbeca (BEC) y la participación activa de los comercios y empresas alimentarias locales.