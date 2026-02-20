El puerta a puerta se estrena en el Jussà y los contrarios lo recurren

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Vecinos de La Pobla de Segur, Talarn, Salàs de Pallars y El Pont de Claverol sacaron anoche por primera vez a la calle sus nuevos cubos de basura para que personal del consell del Pallars Jussà la recogiera puerta a puerta hoy a partir de las 6.00 de la mañana. Este sistema se estrena así en la comarca. En La Pobla, los contrarios a esta recogida anunciaron un recurso y pedirán paralizarla de forma cautelar, mientras que Junts pidió aplazarla.