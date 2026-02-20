La Diputación pide tratar el ictus en Lleida las 24 horas y toda la semana

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

El pleno de la Diputación de Lleida celebrado ayer aprobó una declaración institucional firmada por todos los grupos en la que se exige a la Generalitat que amplíe el horario de la Unidad de Ictus del Hospital Arnau de Vilanova durante las 24 horas del día y 7 días a la semana para garantizar la disponibilidad continua de tratamientos especializados. Ahora el hospital leridano solo trata los casos de ictus más graves de lunes a viernes en un horario de 9.00 a 14.00, mientras que los accidentes cerebrales vasculares que necesitan atención inmediata tras esta hora o en fin de semana se derivan a Barcelona, un hecho que, según el texto, indica que “no hay el mismo trato en todo el territorio, y esto no es equidad ni igualdad de posibilidades” para cada ciudadano de Catalunya.

Asimismo, el texto reclama también “incluir la dotación de recursos humanos y materiales necesarios para evitar la sobrecarga del personal sanitario”, y también evaluar el cumplimiento de estas medidas cada seis meses.

Por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad una moción de Unitat d’Aran (UA) para “impulsar la recuperación de la Semana Blanca como actividad educativa” y reconocer el papel de esta actividad “como herramienta de cohesión territorial y de dinamización del Pirineo”. El texto también aboga por promover programas “accessibles que garanticen la participación de todo el alumnado”.

Durante el pleno se aprobó otra moción, en este caso presentada por Junts-Impulsem, en la que se reclamó la mejora de la red de Rodalies de Catalunya, aunque en este caso contó con los votos en contra de PSC, PP y la abstención d’UA.

El pleno de la corporación dio luz verde a un convenio con el ministerio para la Transición Ecològica y el Reto Demográfico para desarrollar del Centro de Innovación Territorial, en el que la Diputación aportarà 340.000 euros entre este año y 2029.